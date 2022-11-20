﻿Erdoğan, Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.