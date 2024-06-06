Erdoğan duyarsa çok kızacak. AKP'li belediye 600 kilo çerez, 5 bin kravat 5 bin ipek şal alacak

Türkiye'de tasarruf böyle yapılır sözüne Erzurum Büyükşehir Belediyesi açtığı ihaleyle tam uydu. Erzurum Büyükşehir kentte yapılacak etkinliklerde dağıtılmak üzere 600 kilo çerez, 5 bin marka kravat, 5 bin ipek şal için ihale düzenlendi.

Ancak Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin unuttuğu ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kamu kurumlarına gönderilen tasarruf genelgesiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak kamu kurumlarına gönderilen tasarruf genelgesine belediyelerden yanıt gecikmedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 600 kilo çerez, 5 bin uluslararası bilinirliği olan marka kravat, 5 bin çift taraflı ipek şal, bin adet oltu taşlı tesbih alacak.

İHALEYE ÇIKILDI İNDİRİM CÜCÜK KALDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 7 Mart 2024 tarihinde ‘Ulusal Ve Uluslararası Turizm Ve Gastronomi Organizasyonları Etkinlikleri Hizmet Alımı’ ihale düzenledi. Teklif sadece belediyenin iştiraki olan Erzurum Spor Kültür Sanat Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketinden geldi. İhalenin bedeli yaklaşık maliyeti 15 milyon 665 bin 766 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Tasarruf yapmak lazımdı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tasarruf genelgesi vardı. Belediye, Belediyenin firmasında indirim, yani kırım istedi. Belediye Belediyeyi kırarmıydı. Hemen indiirim yapıldı. O indirim de cücük kaldı. Sadece yüzde 5'lik indirimle ihale 14 milyon 777 bin 990 lira üzerinden sözleşme imzalandı.

ALİŞAN'A ERZURUM BELEDİYESİ'NDEN KATEGORİ DARBESİ

Erzurum Belediyesi işin süresi altı ay olarak belirlendi. Belediye tarafından hazırlanan 19 maddelik teknik şartnamede ise dikkat çeken detayları rastlandı. Konser organizasyonları ise A ve B olarak ikiye ayrıldı. Şarkıcı Alişan B kategorisinde yer aldı. Böylece Alişan kategori düşmüş oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinde A kategorisi sanatçıları Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş ve Mustafa Ceceli olurken, B kategorisinde Gökhan Türkmen, Murat Dalkılıç, Alişan, Uğur Işılak, Esat Kabaklı ve Mustafa Yıldızdoğan isimleri yazıldı. Bu isimlerin hangi organizasyonda konser verecekleri ise şartnamede yer almadı.

AYRAN AŞI İÇİP TAS KEBABI YİYECEKLER

Teknik Şartnamede yemek menüsü de yer aldı. 6 Bin kişiye yemek verileceği belirlendi. 6 bin kişiye ikram edilecek yemekte etin 150 gram, kadayıfın da cevizli olacağı açıklandı. İşte 6 bin kişiye ikram edilecek yemek menüsü:

Çorba: Kişi başı 1 tabak Ayran Aşı

Ara sıcak: Kişi başı 1 adet Su Böreği (Peynirli)

Ana yemek: Kişi Başı 150 gr. Tas Kebap

Tatlı: Kişi başı 1 adet Kadayıf Dolması (Cevizli)

İçecekler: Kişi başı Gazlı veya Gazsız içecek ve su

Ekstralar: Kişi başı 1 adet Salata, Acılı Ezme, Süzme Yoğurt

Belediyenin 600 kilo çerezi kime dağıtacağı da şehirde merak konusu oldu.

Şartnamede, her birinden 100’er kilo olacak şekilde; Karışık Çerez, Ceviz İçi, Kuru Dut, Köme, Pestil (Dut), Pestil (Erik-Kızılcık) aldı.

ULUSAL MARKA KRAVAT

Kravat, şal ve oltu tesbihler, Babalar, Gaziler, Öğretmenler günü, Dünya Kadınlar Gününde dağıtılacak. 5 bin adet şal ile yine 5 bin adet kravat siparişi verildi. Ayrıca teknik şartnamede şu not düşüldü: Kravat: 5.000 adet Ulusal Marka bilinirliği olan mikro kravat olacaktır. Şal: 5.000 adet ipek akrilik dokumadan oluşan çift taraflı kullanılabilen, 50 çarpı 150 cm ölçülerinden az olmayan renkli ve parlak şal olacaktır. Büyükşehir Belediyesi çocukları da unutmadı. Dünya Kız Çocukları Günü, Çocuk Hakları Gününde dağıtımı yapılmak üzere 5 bin adet oyuncak bebek ve 5 bin adet oyuncak arabada şartnamedeki yerini aldı. Şartnamede istenen ürünlerden biri de bin adet Oltu Taşı tesbih oldu. Bakır ürünlerinden oluşan 50 adet takım da listede yer bulurken, 5 bin adet kanvas bez çanta talep edildi.