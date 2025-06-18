Erdoğan duyurusunu yaptı: 300 milyardan 500 milyar TL'ye çıkarıldı

YTAK programı Merkez Bankası kaynaklı olarak bazı seçilmiş alanlardaki yatırımlar ile turizm yatırımlarını finanse etmek amacıyla oluşturulmuştu. 2024 itibariyle program yeniden yapılandırıldı ve başvuran projelerin seçilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda kriterlere uygunluk bakımından puanlandığı bir sisteme dönüştürüldü.

Bu kapsamda yeni başvurular alınmaya devam ediliyor. Programdan fiili kullanım 100 milyar TL seviyesine yeni ulaştı. Ne kadar tahsis yapıldığına ilişkin ise resmi bir bilgi bulunmuyor.

Merkez Bankası 2024 yılı itibariyle 3 yıl için 300 milyar TL kaynak ayırmıştı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre bu tutar 500 milyar TL'ye yükselmiş oldu.

YTAK PROGRAMI NEDİR?

YTAK programı, özellikle yüksek katma değerli, ihracat odaklı ve teknolojik yatırımların finansmanını desteklemek amacıyla uygulanıyor.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi imkânı sağlayan bir finansman modelidir. Şirketler, belirli yatırım taahhütlerini yerine getirme koşuluyla bu kredilerden yararlanabiliyor.