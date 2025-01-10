Erdoğan el öptürdüğü milletvekiline harçlık verdi. 170 bin TL alana 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılış töreninden sonra AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi’ne katılım gösterdi.
Kongre öncesinde Atatürk Spor Salonu önünde açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasını sona erdirdikten sonra yanına çağırdığı tekvandocu çocuklara hediye ile beraber harçlık dağıttı.
MİLLETVEKİLİNE 200 TL HARÇLIK!
Erdoğan otobüsten inmek üzereyken yanına gelen AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile aralarında bir diyalog yaşandı. Erdoğan, elini öpmek isteyen Sarıbaş'ın isteğini geri çevirmedi.
Erdoğan, elini öpen Sarıbaş’a 200 lira harçlık verdi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.