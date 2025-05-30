Erdoğan, en büyük darbeyi yıkılmaz dediği 8 kalesinden yiyecek! Ünlü gazeteci açıkladı...

Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında AKP’li kurmaylar arasında kararsız seçmenin artık AKP’de uzaklaştığı, partiye geri dönmesinin mümkün olmadığını aktardı. Babacan ayrıca son günlerde yapılan operasyonlarda kişilerin tamamının AKP ile çalışmış-desteklemiş isimler olmasına ise ilginç bir örnek verdi. Operasyon yapılanların AKP’li isimleri aradığını söyleyen Babacan, “İşin ilginci, bu bilgiler AKP’liler arasında konuşuluyor. AKP’li siyasiler, kayyum atanan veya işleriyle ilgili sıkıntı yaşayan bu şirket yöneticilerinin her gün kendilerini arayarak yardım istediğini anlatıyor. “Çoğunu tanıyoruz ya da arkadaşız” diyen yine AKP’liler…” ifadelerini kullandı.

“KARARSIZ KALAN SEÇMENİNİN ARTIK AKP’DE UZAKLAŞTIĞI ANLATILIYOR”

Son anketlerde İBB’ye yapılan operasyon ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yansımıştı. CHP’nin önde olması ve kararsız seçmenin artması AKP kurmaylarının da dikkatini çekti. Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP içerisinde anketlere ilişkin analizleri köşesinde paylaştı. Babacan, “AKP’nin iktidar olmasına büyük katkı sağlayan yüzde 15’lik kitlenin hareketi çok önemli. AKP’nin klasik tabanının yüzde 20-25 bandında olduğu, iktidara gelmesini sağlayan ve son dakikaya kadar kararsız kalan seçmeninin artık AKP’de uzaklaştığı anlatılıyor. AKP’lilere göre, gri alandaki seçmenin bugünkü ortamda partiye geri dönmesi mümkün değil. Bir kısmı CHP’yi tercih etse de halen ortada bekliyorlar. Seçim görünene kadar da orada kalacaklar” ifadelerini kullandı.

“GRİ ALANDAKİ SEÇMENDEN, KARADENİZ SERMAYESİNE GEÇİŞ KOLAY OLACAK"

"Gri alandaki seçmenden, Karadeniz sermayesine geçiş kolay olacak. Çünkü son haftalarda ‘tavır değiştiren büyük şirketler’ başlıklı yazıların kaynağı da bu durum" diyen Babacan, haftalar önce, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “arkamızdan iş çeviren sırtlanları biliyoruz” sözünün AKP kulislerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla hareket etmeyi tercih eden Karadeniz sermayesi olduğu artık açıkça konuşulduğunu yazdı. Babacan, yazısının o bölümünü şu şekilde açıkladı:

“Son günlerde kayyum atanan ve İmamoğlu ile ilişkilendirilen iş insanlarının neredeyse tamamının AKP ile çalışmış-desteklemiş isimler olduğu parti içinde de konuşuluyor. Karadenizli iş insanlarının ve köklü ailelerin bir süreden beri İmamoğlu’na yakın durduğu, görüşmeler yaptığı ve bunun da Erdoğan’a rapor edildiği anlatılıyor. 19 Mart operasyonunu ‘Bize bunu nasıl yaparlar?’ ruh haline indirgeyenler bile var! İşin ilginci, bu bilgiler AKP’liler arasında konuşuluyor. AKP’li siyasiler, kayyum atanan veya işleriyle ilgili sıkıntı yaşayan bu şirket yöneticilerinin her gün kendilerini arayarak yardım istediğini anlatıyor. “Çoğunu tanıyoruz ya da arkadaşız” diyen yine AKP’liler…”

AKP ASIL DARBEYİ 8 İLDEN YİYECEK

Anketlerde oluşan kararsız seçmen ve AKP'li karadeniz sermayesinin yaklaşımı ile Karadeniz bölgesinde geçtiğimiz seçimlerde; Düzce, Karabük, Çorum, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Bayburt'ta kazanan AKP'nin oylarında asıl darbeyi burada yiyeceği bekleniyor.