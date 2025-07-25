Erdoğan en gözde bakanının üstünü çizdi! Yerine gelecek isim belli oldu... Kimse bunu beklemiyordu...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşamasını, hayat pahalılığı, otomobillerde ÖTV artışı ve dolar ile altının rekor yükselişin faturasını Mehmet Şimşek’e kesiyor. Ünlü gazeteci Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında AKP kulislerinde, sonbaharda Şimşek’in görevine veda edeceğine ve yerine Cevdet Yılmaz’ın getirileceğini iddia etti.

NAS SONRASI EKONOMİ TOPLANAMADI

2021 yılında ekonomide NAS politikasına geçiş ile dövizdeki artış can alıcı noktaya gelirken, vatandaşı da derinden etkilemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in göreve geldiğinde NAS politikasını bitirerek, faizi yükseltmeye başlamıştı. Şimşek göreve geldiğinde faiz yüzde 8.5 iken, şimdilerde yüzde 43’e geldi. Dolar ise 21.00 TL’den 40.40 TL’ye yükseldi.

ŞİMŞEK’E YANDAŞLAR TEPKİLİ

Ekonomide vatandaş derin yoksulluğu yaşarken, ÖTV ve LPG zamları ile daha fazla yük bindirildi. Dövizdeki artış gibi pek çok sorun ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üzerine kaldı. Şimşek’e parti içerisinden ve yandaş medyalardan tepkiler gelirken, bu konuda rahatsız olduğu da kulislerde konuşuluyor.

“BİZİM ARKADAŞLARIMIZIN BÖYLESİNE ZOR BİR DÖNEMDE ALDIKLARI TAVIR ANLAŞILMAZ…”

Ünlü gazeteci Nuray Babacan, bir süre önce iktidar medyasının kendisiyle uğraşmasından rahatsız olup Cumhurbaşkanına ilettiğini aktardı. Şimşek’in Erdoğan’a “Muhalefetin eleştirmesini anlıyorum da ama bizim arkadaşlarımızın böylesine zor bir dönemde aldıkları tavır anlaşılmaz…” dediği kulislerde belirtiliyor.

ŞİMŞEK GİDİYOR, CEVDET YILMAZ GELİYOR

Ayrıca Şimşek ile ilgili bomba bir iddiayı köşesine taşıyan Babacan, “Ancak AKP kulislerinde, sonbaharda görevine veda edeceğine ve yerine Cevdet Yılmaz’ın getirileceğine ilişkin iddialar da dolaşıyor” ifadeleri güne damga vurdu.