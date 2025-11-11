Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' temalı Şehircilik Zirvesi ile Kent kırım Sergisi'nin açılışında enkaz fotoğrafları ve kalıntılardan yapılan bir çalışma önüne geçerek fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'ın verdiği poz sosyal medyada gündem olurken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, çekilen fotoğrafın 23 yıllık AKP iktidarının temsili olduğunu belirtti.

‘23 YILI DAHA İYİ ÖZETLEYEN BİR FOTOĞRAF OLAMAZ’

‘Bu fotoğrafa iyi bakın! 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz’ diyen Emir, ‘Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır bu. Hatay hâlâ yıkık, hâlâ sahipsiz. Oysa enkazın başında, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez” diyerek milletin felaketini pazarlık konusu yapan bir Erdoğan vardı.' dedi.

‘KAHRAMANMARAŞ’TA YAPILAN DEPREM KONUTLARI, DEPREM OLMADAN ÇÖKTÜ’

Çalışmada yer alan 'Kent Kırım' ifadelerine vurgu yapan Murat Emir, şunları söyledi,

"Kahramanmaraş’ta yapılan deprem konutları, deprem olmadan çöktü! Kocaeli Gebze’de, 1999 Depremi'nin derslerini bile unuttular, denetimsiz metro inşaatı sebebi ile çöken bina bir aileye mezar oldu.

Ülkenin tepesinde hâlâ, “medeniyet” diyerek vitrin süsleyen, her felaketten sonra halkı yalnız bırakıp milletin acısının üstüne basarak sahneye çıkan bir iktidar! Bu kırım sadece taşın, toprağın değil; milletin kırımıdır. Ve o kırımı yapanın adı bellidir: AKP düzeni!'