Erdoğan – Esad görüşmesi için tarih verildi. İktidara yakın gazete açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı açıklama Suriye ile üst düzeyde diplomasi trafiğinin canlanması ihtimalini artırmıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, geçmişte Esad ile ailece görüştüklerini anımsatarak “Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed’le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur” şeklinde konuşmuştu.

TARİH ORTAYA ÇIKTI

Erdoğan’ın açıklamaları ve Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında gerçekleşen temaslar sonrası kulislerden yeni bilgiler sızdı.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’in haberine göre, Erdoğan ve Esad’ın yapması beklenen görüşme için tarih ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre görüşmenin eylül ayına kadar yapılması ön görülüyor. Ancak görüşmenin nerede yapılacağı netlik kazanmazken 3 ülke öne çıkıyor. Erdoğan ile Esad arasındaki görüşmenin Rusya, Irak ya da bir başka Körfez ülkesinde yapılması bekleniyor. Kulislerden yansıyan bilgilere göre Esad tarafı görüşmenin Irak’ta yapılmasına göre hazırlıklarını yapıyor.

Görüşmenin hangi ülkede olacağı, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti sonrası netlik kazanacak.