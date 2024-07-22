Erdoğan Esad görüşmesi yalanlandı. İktidara yakın gazete iddia etmişti

İktidara yakın Daily Sabah tarafından iddia edilen görüşmenin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceği iddialarını yalanladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

İKTİDARA YAKIN GAZETE İDDİA ETMİŞTİ

İktidara yakın Sabah gazetesinin İngilizce versiyonu Daily Sabah’da görüşmenin ağustos ayında yapılmasının planlandığını öne sürülmüştü.

Görüşmenin Moskova’da yapılacağı belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ev sahipliği yaparak görüşmelere aracılık edeceği iddia edilmişti.



ERDOĞAN, ESAD İLE İLİŞKİLERDE YUMUŞAMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, Esad’ı Türkiye’ye davet etme niyetini ifade etmişti. Erdoğan, “Beşar Esad Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Davetimizi yapacağız ve İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki açıklamalarına olumlu baktığını ancak bu görüşmenin kuralsız bir şekilde gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.