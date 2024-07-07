Erdoğan: Esad'ı her an davet edebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da düzenlenen EURO 2024 turnuvasında Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izlemesinin ardından Türkiye’ye dönüş yolunda uçakta gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Dün akşam oynanan Türkiye-Hollanda maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriyeliler ve Suriye Devlet Başkanı Esad ile arasındaki görüşme olasılığına dair gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Esad ile eskiden ailecek görüştüklerini belirten Erdoğan, Esad'ı davet edeceklerini açıkladı.

Şu anda 3 milyonu aşkın Suriyelinin ülkemizde olduğunu belirten Erdoğan, Esad’ın adım attığı takdirde Türkiye’nin de ilişkileri düzeltme konusunda adım atacağını belirtti.

Erdoğan’ın Esad hakkındaki açıklaması şu şekilde:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk.

Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye’de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var.

Irak Başbakanı’nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"