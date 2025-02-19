Erdoğan eski AKP’li 2 ismi es geçti! Bir zamanlar en yakınındaydı...

AKP’nin 22 yıllık iktidarlığı, geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. CHP, ilk kez AKP’nin önüne geçmişti. Bu süreçte AKP'de yönetimde değişim rüzgarları başlamıştı. AKP’nin pazar günü yapılacak 8. Olağan Kongre’nin hazırlıklarına ilişkin Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir, açıklamalarda bulundu.

DEVA VE GELECEK’E DAVETİYE GÖNDERİLMEDİ

Kandemir, kongreye ilişkin dava edilen ve edilmeyenleri açıkladı. Kongreye, DEM ile birlikte AK Parti’den ayrılanların kurduğu DEVA ve Gelecek’e davetiye gönderilmedi. Kandemir, “CHP, MHP, İyi Parti, BBP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, DSP, Saadet ve Vatan Partisine davet gönderdik” ifadelerini kullandı.

İSTİFA EDENLERİN BİRİ ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI, DİĞERİ DE BAŞBAKAN…

2019 yılında AKP’de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski Başbakan ve Bakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etmişti. Ardından Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni kurdu. Eski AKP’li Bakan ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Temmuz 2019'da kurucuları arasında yer aldığı AKP’den istifa etmişti. Babacan da istifa sonrası DEVA Partisi’ni kurmuştu.