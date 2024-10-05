Erdoğan eski isimlerin üzerini çizdi yenileri geliyor. AKP'de değişim rüzgarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, eski isimleri dışlamadan kadrolarına yeni isimler ekleyeceklerini açıkladı.

AKP'DE DEĞİŞİM RÜZGARI

"Kongre sürecimizi tazelenmenin, yenilenmenin, bununla birlikte büyük bir kucaklaşmanın vesilesine dönüştürmek arzusunda olduklarını belirten Erdoğan, “Davamızın çilesini çekmiş emektarlarımızın tecrübelerini dışlamadan, AK Parti ruhunu içselleştirmiş, değerlerimizi benimsemiş yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz. Türkiye buluşmaları milletle kucaklaşma, aramızdaki iletişimi kuvvetlendirme hamlemizin ilk adımıydı. Bunu 12 Ekim'de başlayacak kongrelerimizle birlikte tüm Türkiye'ye taşıyacağız. Biz AK Parti olarak üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Biz çıkar birliği yapmış bir hareket değil, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç, kardeşlik hukukudur. Biz birbirini ezerek yükselenlerden olmadık, birbirinin elini tutarak yükselenlerden olduk. Hep söylüyorum; makamlar, rütbeler, oturulan koltuklar değişebilir. Molalar olabilir, kesintiler olabilir, dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna adadığımız AK Parti'nin temsilcisi olduğu kutlu dava ilelebet payidar olacaktır. Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir. Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Program sayesinde birliği, beraberliği perçinlediklerini belirten Erdoğan, “Milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. Toplumun nabzını tuttuk, tavsiyelerini dinledik, eleştirilerine kulak verdik. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını milletimizle birlikte açık yüreklilikle değerlendirdik Nerede eksiğimizin olduğunu tahlil ve tespit etmeye çalıştık. Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'E EN GÜÇLÜ TEPKİYİ VEREN ÜLKE BİZ OLDUK"

İsrail'in Gazze halkına yaptığı soykırımda birinci yılın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, “17 binden fazla çocuğu, yaşlıyı, kadını, sivili alçakça şehit ettiler. 50 bine yakın masum insan katledildi. Uluslararası hukuk, savaş hukuku, insana dair ne kadar değer varsa ayaklar altına alındı. İşlenmedik suç, işlenmedik barbarlık kalmadı. Ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminin kıramadılar. Kendilerini buradan bir kez daha selamlıyoruz. Filistin'in gençlerimize muhabbetlimizi gönderiyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. İsrail'e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegane devlet biziz. Gazze'ye miktar olarak en çok yardım gönderen ülke biziz. Filistin halkının haykıran sesi biziz. İlk gün nerede duruyorsak, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. İlk gün neyi savunuyorsak, bugün de aynı değerleri savunuyoruz. Kimseden korkmadan, kimseye boyun eğmeden, mazlumun yanında, zalimlerin karşısındayız. İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırı sonrası en güçlü tepkiyi veren ülke biz olduk. Dini fanatizimle hareket eden İsrail'in niyeti bellidir. Batılı güçler ise bunların asıl niyetlerini çok iyi bildikleri halde Netanyahu ve katliam çetesine seslerini çıkaramamaktadırlar. Bırakın Filistinli mazlumların hakkının savunulmasını, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar” ifadelerini kullandı.