Erdoğan Fidan’ı dışladı…

Başkanlığı döneminde 7 savaş bitirdiğini açıklayan Amerika Başkanı Donald Trump’ın, “Gazze Barışı” planına karşı Hamas “Yanıt Deklarasyonu” yayınladı.

Deklarasyondaki şu cümle dikkat çekti:

“İslami Direniş Hareketi (Hamas) ABD Başkanı Donald Trump’ın planını ele alma hususunda sorumlu bir tutum ortaya koymak amacıyla liderlik kurumları içinde derin istişareler, Filistinli güçler ve fraksiyonlarla geniş görüşmeler, arabulucular ve dostlarla görüşmeler yaptı.”

Arabulucular ve dostlar acaba kimler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeler sonrası ortaya çıkan Trump’ın, “Gazze Barışı” planına Türkiye’nin katkısı nasıl oldu?

Amerika başta batılı ülkeler, Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlıyor.

Erdoğan ve Türkiye ise Hamas’ı İslami Direniş Hareketi olarak tanıyor.

İki tanım arasındaki bu fark, Türkiye’yi diplomasi sahnesinde önemli bir konuma taşıdı.

Hamas’ın cevabı gerçekten Türk diplomasisinin zarif aklının ürünü mü?

Washington–Ankara hattında gerçekleşen kritik telefon görüşmesinde anlaşılan o ki;

Trump, Erdoğan’dan Hamas’ı ikna etmesini ve hazırlanacak yanıt deklarasyonuna katı vermesini istedi.

Bu görüşmeden birkaç saat sonra, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

Hamas liderleriyle yapılan uzun görüşmelerde, cevabın her kelimesinin diplomatik dengeleri koruyacak biçimde MİT Başkanı Kalın tarafından hazırlandığı iddia ediliyor.

Bu deklarasyon açıklanmadan önce Trump’a Erdoğan tarafından iletildiği ve “uygun” bulunarak Beyaz Saray’ın sitesinde yayımlandığı öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın’ın Batı’nın terör dediği Hamas’a “Trump’ın Barış Planı” önerisine vereceği yanıt için danışmanlık yapması çok önemli.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Doha temasları klasik istihbarat diplomasisinin ötesinde bir misyondu.

Kalın’ın, Hamas’a danışmanlık vermesi Türk diplomasisi açısından şu soruyu ortaya koyuyor:

• Neden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan değil de MİT Müsteşarı İbrahim Kalın?

Trump’ın, “zeki insanlar” arasında gösterdiği Fidan’ın, Kaan uçağının motoru için Amerika’nın lisans onayı vermediğini açıklaması anlaşılan sarayda krize neden oldu:

Erdoğan Fidan’ı dışladı…

Hamas ile diyaloğa MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı yolladı.

Bu durumda;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; görevinden azledilecek mi?

Görevden affını isteyecek mi?

Affedilecek mi?

Yerine Damat Berat gelirse hiç şaşırmam…

