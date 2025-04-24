Erdoğan fırsatçıları vicdana çağırdı! Fırsatçıda vicdan olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme değindi. Depremin siyasi malzeme yapılmasını eleştiren Erdoğan, “Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları vicdana ve sorumlu hareket etmeye davet ediyoruz. Deprem gibi hepimizi etkileyen konuların günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz.” dedi. Erdoğan, İstanbul’un spor ve altyapı yatırımlarıyla güçlendirildiğini vurgularken, kentsel dönüşüm için daha fazla icraat çağrısı yaptı.

“KİMSEYLE TARTIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUZ”

Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, AFAD toplantısında güncel bilgileri aldığını ve gerekli talimatları verdiğini belirtti. Can kaybı olmamasının teselli kaynağı olduğunu ifade eden Erdoğan, önümüzdeki kabine toplantısında konunun detaylıca ele alınacağını söyledi. Ancak depremin siyasi tartışmalara alet edilmesine tepki gösteren Erdoğan, “Böyle hassas zamanlarda kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Bunu milletimize hakaret sayıyoruz. Fırsatçıları vicdana davet ediyoruz.” dedi.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Deprem sonrası kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Erdoğan, “Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüme odaklanmalıyız. El ele verince kısa sürede mesafe almamız mümkün.” dedi. Türkiye’nin bu konuda yeterli kapasiteye sahip olduğunu belirten Erdoğan, birlik ve dayanışma ile afetlere karşı daha güçlü bir ülke inşa edilebileceğini ifade etti.

İSTANBUL’UN SPOR VE ALTYAPI HAMLESİ

UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılışını “İstanbul’un spor şehri kimliğine yakışan bir adım” olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye’nin spor altyapısındaki dönüşümüne dikkat çekti. Son 23 yılda spor tesisi sayısını 1575’ten 4470’e çıkardıklarını, eski stadyumları yıkıp modern tesisler inşa ettiklerini belirtti. “38 stadyum hizmete girdi, 4’ünün yapımı, 4’ünün ise ihale süreci devam ediyor.” diyen Erdoğan, İstanbul Havalimanı ve raylı sistem projeleri gibi yatırımlarla kentin çehresinin değiştiğini ifade etti. A Milli Futbol Takımı’nın çeyrek final başarısına da değinen Erdoğan, Türkiye’nin her türlü spor etkinliğini düzenleyecek kapasitede olduğunu vurguladı.

UEFA İLE YENİ İŞBİRLİKLERİ

Erdoğan, UEFA ile 1962’den beri tam üye olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yakın koordinasyon içinde çalıştığını, Türk takımlarının UEFA organizasyonlarında boy gösterdiğini söyledi. UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılmasıyla daha fazla ortak proje ve temas hedeflediklerini belirten Erdoğan, TFF’ye, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve UEFA yönetimine teşekkür etti.