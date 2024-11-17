Erdoğan G20 Zirvesi İçin Brezilya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine iniş yaptı. Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü'nde Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer karşıladı. Ziyaretinde Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik ediyor. Zirve, dünya ekonomisine yön veren ülkelerin liderlerini bir araya getirecek önemli bir platform olarak dikkat çekiyor.