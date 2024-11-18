Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Albanese ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir fırsat sundu.

Görüşmenin arka planında, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve iklim değişikliği gibi küresel meselelerin ele alınması yatıyor. Erdoğan ve Albanese, G20 Zirvesi'nin sağladığı platformu kullanarak, bu konulardaki iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, iki lider arasında sağlanan uyumun gelecekteki ilişkiler için umut verici olduğu vurgulandı. Ayrıca, zirve süresince başka ülkelerin liderleri ile de benzer görüşmelerin yapılacağı belirtildi. Bu tür toplantıların, dünya genelindeki ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacağı ifade edildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Erdoğan ve Albanese'nin görüşmesi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine olanak tanıyacak adımların atılmasına zemin hazırladı.