Erdoğan gece yarısı kararını verdi! 60 gün ertelendi...

Türk-İş'in grev kararı sonrası Erdoğan gece yarısı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda; Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın (MADEN-İŞ) aldığı grev kararı, ‘milli güvenliği bozucu’ nitelikte görülerek 60 gün ertelendi.

TÜRK-İŞ 500 KURUM İÇİN GREV KARARI ALMIŞTI

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 ve 2026 yılına ait toplu iş sözlerinde sonuç alınamaması üzerine Türk-İş grev kararı almıştı. Grev kararı yaklaşık 500 kuruma asılacaktı. Geçtiğimiz günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) önünde yapılan toplantı ile grev kararı ilanı asılmıştı.

ERDOĞAN İMZASIYLA GREV KARARI ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ diyerek imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre grev kararı 60 gün süreyle ertelendi. Karara göre, grev ertelemesi getirilen iş yerleri şu şekilde;

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı,

- Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunan Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü,

- Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü,

- Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Emet Bor İşletme Müdürlüğü.