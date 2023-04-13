Erdoğan: Gençlerin ülkeyi terk ettikleri iddiası bir yalan. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomik başarısı ortada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’nde yapılan CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Fulya Kalfa’nın moderatörlüğünde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi ve Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin’in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, gençlerin ülkeyi terk ettiklerine ilişkin iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Erdoğan "Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe ve teşvik programlarıyla yanlarında olacağız. Gençlerimiz hayal kursunlar, onların hayallerini gerçekleştirecek iktidar görevi başında. Bu Cumhur İttifakı'dır. Şartların zorluğu, imkanların kıtlığı onları korkutmasın. Biz her şart altında gençlerimizin yanındayız, destekçileriyiz" dedi.

.BAŞARI 5 YILDA GÖRÜLDÜ

Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin uygulamadaki başarısını son 5 yılda güçlenen siyasal ve ekonomik istikrarda gördük. Afetlerle müdahalede, terörle mücadelede daha birçok alanda önemli adımları yeni sistem sayesinde atabildik. Elbette sistem gerektiğinde dönüşüme, değişime restore etmeye açık.

Aksayan ya da eksik kalan yerlerini hızla tamamlamak bizim görevimiz. Sistemi daha ileriye taşıyacak adımları atmakta tereddüt etmeyeceğiz. Bu dinamik bir süreç. Dinamik süreci de gelişmelere göre elden geçirmeye, nerede ne gibi eksikliklerimiz oldu, bunları giderme bizim zaten yapıcı üslubumuz.

Bunların hepsi belli. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada ne gibi eksiklikler var hepsi önümüzde. Burada tespitler nelerse bunların hepsini her bakanlık ‘şunu da yaparsak daha isabetli olur...’ Bunların hiçbirisi sistemimizle ilgili değil, bunlar demokratik reform önerilerimiz."