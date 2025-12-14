Son yıllarda çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktorlara "Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz" demiş, yurt dışına giden doktorların sayılarının artmasıyla gelen tepkiler sonrası giden doktorları geri çağıran “Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum” ifadelerinin kullanıldığı kamu spotu yayınlamıştı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sunum yaptı.

Kemal Memişoğlu, 2025 yılında yurt dışına giden doktor sayısını açıkladı. Memişoğlu, 2025 yılında toplam 234 bin hekimden 412’sinin yurt dışına gittiğini söyledi. Memişoğlu, “Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249’u bu yıl içinde ülkemize dönerek tekrar sağlık sistemimize katılmıştır. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80’ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Bugün 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar, toplam 856 yeni ambulansımızı envanterimize katmış olacağız” dedi.

'12 BİN 500 HEKİM...'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Hekimlerimizin iyi hâl belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 oldu" sözlerine tepki gösterdi.

Kaya, Memişoğlu'nun 12 bin 500 hekimin iyi hal belgesi aldığına ilişkin sözlerini anımsatarak, "Herhalde siz de şunu kabul edersiniz ki bu bir memnuniyetsizlik ve aynı zamanda gitmeye dair bir niyet beyanıdır. 12 bin 500 doktorun bu belgeyi almış olmasını küçümsememenizi ve buna dair tedbir almanızı millet adına talep ediyoruz" dedi.