Erdoğan 'Gidiyorlarsa gitsinler buralar boş kalmaz' demişti. Turhan Çömez'den yanıt geldi

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Erdoğan 'Gidiyorlarsa gitsinler buralar boş kalmaz' demişti. Turhan Çömez'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorlar için söylediği “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözlerine İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'den belgeli yanıt geldi.

Kendisi de doktor olan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, yurtdışına giden doktor sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışına çalışmaya giden doktorlarla ilgili 2022 yılında bir açıklama yapmış ve “Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında... Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz.” demişti. O tarihten sonra da yurt dışına giden Türk doktor sayısı her geçen gün artmıştı.

Erdoğan’ın çok tartışılan beyin göçü ile ilgili bu açıklamasına bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da doktorluğunu yapan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'den gelmişti. Turhan Çömez, yurt dışına giden doktor sayısının 15 bine yaklaştığını tıp fakültesi öğrencilerinin de yurt dışına gitmeyi planladığını söylemişti.

Turhan Çömez son olarak yurt dışına giden doktor sayısını verdi ve isim vermeden Erdoğan'a 'Hala giderlerse gitsinler mi?' diye sordu.

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Turhan Çömez, yurtdışına giden doktorlarla ilgili güncel sayıyı açıkladı. Çömez’in açıklamasında aldığı resmi rakamlara göre 22 Mayıs 2024 itibarıyla Birleşik Krallık’taki lisanslı Türk doktor sayısının 1003 kişi olduğunu, bir o kadar da sınavlara hazırlanan Türk doktor bulunduğunu söyledi. Turhan Çömez "Almanya için bu rakamları 5’le çarpmak gerekir. Diğer ülkeleri de hesaba kattığımızda, 2025 sonunda, yurt dışına giden Türk doktor sayısı 25 bini geçecek. Hala giderlerse gitsinler mi?” ifadeleri kullandı.

Çömez şu belgeleri paylaştı.

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