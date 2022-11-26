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Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'ın, Türkiye'ye yönelik mesajları Lübnan basınında yer buldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:01
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Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt

Erdoğan görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Esad'dan yanıt
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Lübnan'da faaliyet gösteren Al Akhbar gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriyeli bazı araştırmacı ve gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda konuşulanları yazdı.

Beşar Esad, Suriye ile Türkiye arasında istihbarat düzeyinde temasların sağlandığını teyit ederek, önümüzdeki dönemde bu düzeydeki temasların yükselebileceğini söyledi.

Esad, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin "bilgi paylaşımı" ile sınırlı olduğunu, ancak bu görüşmelerin ilişkilerin düzeyini "artırmaya yardımcı olacağını" da sözlerine ekledi.

Habere göre Türkiye'nin, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu ifade eden Esad, Şam'ın, Ankara'nın "pratik adımlar" atmasını ve "sözlerin eylemlerle bütünleşmesini" beklediklerini aktardı.

Esad'ın, Ankara'nın yaklaşımlarında bazı Arap ülkelerinden "daha samimi" olabileceğini, ancak Türkiye'nin tutumunu ciddi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermenin mümkün olmadığını da söylediği belirtildi.

Şam ile terör örgütü PKK/YPG arasında kurulan temasın, "aşiret ilişkisi" bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Esad, yalnızca hizmet ve geçim gibi sorunlar konusunda görüştüklerini kaydetti.

ERDOĞAN'DAN "ESAD İLE GÖRÜŞME" SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Esad ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" yanıtını vermişti.

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Yakut karfas
26.11.2022 18:15
Kimse inanmıyor artık ESAD bile.ne diyor adam samimi mi gitelim adım atsın laf konuşmasın inanmadım.OSİ denilen çakal sürüsünü beslemesin diyor  
 
1950
26.11.2022 17:50
Ne Esat ülkesindeki yıkımı, nede bu ülke insanı Suriye’nin iç işlerine ABD etkisi ile karışıp, uğradığı yoksulluğu asla unutamaz, hatta iki Cihan bir araya gelse bile  
 
Bülent
26.11.2022 17:43
O da koltuğu bırakmamak için her haltı yer  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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