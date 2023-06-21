Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti listelerinden milletvekili seçilen siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. 27. dönemde milletvekili olarak çalışan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gerek 28 Mayıs gecesi Külliye'de yaptığımız balkon konuşmasında herkese teşekkürlerimizi göndermiştik. Tarihin en kritik seçimlerinden birini zaferle taçlandıran her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Seçim kararının alındığı tarihten itibaren canla başla çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu seçimlerde kendi teşkilatlarımızın yanında Cumhur İttifakı'nda birlikte hareket ettiğimiz ortaklarımızda olağanüstü çaba harcadı. Kıymetli genel başkanlarla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını beraber paylaştık. Seçim mitinglerimizde bizleri coşkuyla bağrına basan milyonları birlikte selamladık. Buradan beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve tüm ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve tüm Milli Görüşçülere, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve tüm Alperenlere, DSP Genel Başkanı Aksakal ve tüm arkadaşlarına, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına, Sayın Sinan Oğan ve tavrını milli iradeden yana kullanan herkese teşekkür ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA 16 MASA YANITI

Dün İslam dünyasından bir ülkenin temsilcisi ziyaretime geldi ve dedi ki "Biz de AK Parti'ye çıkan oy yüzde 99." Tabi bunlar şunu gösteriyor, ne diyorlar 6'lı masa şimdi ne diyor, "Gerekirse 16'lı masa". Yetmez bunu daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez bu millet eser ister hizmet ister.

'BİZİM VATANDAŞIMIZIN HAYAT TARZI İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKAMIZ YOK'

Kıyıda kenarda ne varsa oy oranlarına bakmadan masaya topladılar. Proje namına millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Masa hiçbir zaman bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemedi. Bu masaya ben kumar masası demedim. Noter masası da demedim. Diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı, bu kadar basiretsiz. Neticesi de ortada. Güya parlamenter sisteme geri döneceklerdi. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı, hiçbir ilkenin bulunmadığı ucube bir sistemi dayattılar.

'BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI'

Vizyon ve proje açıklarının kapatabilmek için son yılların en kirli seçim kampanyasını birlikte yürüttüler. Videolarla mezhep ve etnik köken fitnesini körüklemeye kalktılar. Hayat tarzı üzerinden vatandaşa korku saldılar. Bay bay Kemal, bizim vatandaşımızın hayat tarzı ile yakından uzaktan alakamız yoktur. O sizin derdiniz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım.

UÇKURU KAPTIRMIŞSINIZ

Kandil’den Pensilvanya’ya kadar terör baronlarının desteğine itiraz ettiniz mi? Bay Bay Kemal sana söylüyorum ettiniz mi? Niye? Dirsek temasınız var, onlarla birliktesiniz. Uçkuru kaptırmışsınız, uçkuru. Küresel güç odaklarından aferin alabilmek adına toplumun bekasını tehdit eden LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay Bay Kemal, siz LGBT’cisiniz. Ama ne AK Parti, ne MHP ne diğer üyelerimizde böyle bir bela yok. Aramızdaki fark yok.

İnsanımızı tehdit etmekten, depremzedelere hakaret etmeye kadar her yolu denediniz. Siyaset sahnesinde kaldıkları sürece o leke oradan çıkmayacak. Kampanya döneminde ucuz siyasi şovlara şahit olduk. Sandıkların dörtte biri açılmadan nice skandalı izledik. Buldunuz iki belediye başkanı onlarla birlikte bunu yaptınız? Neredeler, şimdi kayıplar. İki koltuk al yanına. Birini İstanbul’a diğerini Ankara’ya ver. Onlar da orada otursunlar. Hiç olmazsa sözde cumhurbaşkanlığı yardımcısı koltuğu ver. Bütün bunları yapanlar utanmadı. Biz onlar adına hicap duyduk. Tarih kuşkusuz en adil hakemdir. Herkes tarih önünde hesabını verecektir. Bu tür kötülüklerden korumaktır görevimiz. Önümüzdeki dönemde siyasetin kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışacağız.