Erdoğan, "Haddinizi bileceksiniz" sözleriyle hedef almıştı! TÜSİAD'a AKP'den üst düzey ziyaret...

TÜSİAD'ın Şubat 2025'te gerçekleşen Genel Kurulu'ndaki eleştiriler Türkiye'nin gündemine oturdu.

TÜSİAD, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” demelerinin ardından ihraç edilen teğmenlerden tutuklamalara ve kayyum atamalarını eleştirmişti.

POLİS EŞLİĞİNDE İFADEYE GÖTÜRÜLDÜLER

TÜSİAD'ın eleştirilerinin ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras, polis eşliğinde savcılığa ifade vermeye götürüldü.



TÜSİAD Başkanı Orhan Turan...

Her iki iş insanı da yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.



TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras...

ÜST DÜZEY ZİYARET

AKP'den çok sert sözlerin yükseldiği ve iktidar medyasının hedefe koyduğu TÜSİAD'a bu sefer üst düzey bir ziyaret geldi.

AKP'nin Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Turan'ı ziyaret etti.

Orhan Turan, AKP'li Zeybekci'nin ziyaretini sosyal medya hesabından bugün (29 Nisan) şu sözlerle paylaştı:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Nihat Zeybekci ile bir araya geldik. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ederim.”

ERDOĞAN SERT SÖZLERLE YÜKLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 19 Şubat 2025'te TÜSİAD'a şu sözlerle yüklenmişti:

Eski Türkiye'nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz.

İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız.