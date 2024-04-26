Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı

Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'a terörist yaftasının vurulamayacağını belirtirken, işgalcilere karşı vatanlarını savunan kahramanlar dediği Hamas’ı Filistin'in Kuvayımilliyesi olarak görmeye devam edeceklerini tekrarladı.
1/5
Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı 1

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ı "Filistin'in Kuvayımilliyesi" olarak görmeye devam edeceklerini açıkladı.

Erdoğan, konuşmasının devamında yaptığı duada şu ifadeleri kullandı:

“Duam şu; 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle.”

Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşananları takip ettiklerini belirterek, İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliğinin yok edildiğini vurguladı.

2/5
Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı 2

NETANYAHU İÇİN 'GAZZE KASABI' DEDİ

Günümüzün Hitleri ve Nazileri dediği İsrail’in Gazze'de 15 bin çocuğu ve 35 bin insanı katlettiğinin altını çizen Erdoğan, Netanyahu’nun adını tarihe "Gazze Kasabı" olarak utançla yazdırdığını ifade etti.

Erdoğan, Filistinli kahramanlar dediği Hamas’a bir kez daha saygılarını gönderirken, modern dönem firavunlarını görmek isteyenlerin Filistinlileri katledenlere bakmasını istedi.

3/5
Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı 3

"BİZ YOLUMUZA KARARLIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan, geride bıraktığımız yerel seçimlerde gündemden düşmeyen İsrail’e jet yakıt satışına ilişkin ise samimi bir üzüntüsünü dile getirmek istediğini belirterek, büyük bir haksızlığa maruz kaldıklarını ve Filistin'e verdikleri desteğin gölgelenmeye çalışıldığını ifade etti.

İsrail’e jet yakıtı satmadıklarını belirten Erdoğan, iftira dediği iddialara rağmen, yollarına aynı kararlılıkla devam ettiklerini dile getirdi.

4/5
Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı 4

Erdoğan, ayrıca Kürecik'teki radar merkezinin ülkenin ve ittifakın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı olmadığını belirtti.

5/5
Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı 5

BATI'YA GAZZE TEPKİSİ

Erdoğan, konuşmasının devamında Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği koşulsuz destekle sorunun daha da büyümesine sebep olduğunu belirtti. Amerika'nın Filistin vetosunun dünya beşten büyüktür tezinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesi olduğunu vurguladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali
Süleyman Soylu ile İmamoğlu Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde aynı karede. İşte Soylu'nun hali
Mehmet Ali Yılmaz devlet töreni! Trabzonspor formasıyla uğurlandı
Mehmet Ali Yılmaz devlet töreni! Trabzonspor formasıyla uğurlandı
Kokina çiçeğinin ölmemesi için ne yapmak gerekir? Yılbaşında alıp 3-4 ay sonra atmayın
Kokina çiçeğinin ölmemesi için ne yapmak gerekir? Yılbaşında alıp 3-4 ay sonra atmayın
İkinci Kadir Şeker vakası. Eşini ve çocuğunu bıçaklayan Afgan’ı sırtından bıçaklayan 2 genç hapse girdi
İkinci Kadir Şeker vakası. Eşini ve çocuğunu bıçaklayan Afgan’ı sırtından bıçaklayan 2 genç hapse girdi
Özgür Özel kırmızı motosiklet sözünü tuttu
Özgür Özel kırmızı motosiklet sözünü tuttu
Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Fuhuş yaparken yakalandılar
Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Fuhuş yaparken yakalandılar