Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ı "Filistin'in Kuvayımilliyesi" olarak görmeye devam edeceklerini açıkladı.
Erdoğan, konuşmasının devamında yaptığı duada şu ifadeleri kullandı:
“Duam şu; 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle.”
Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşananları takip ettiklerini belirterek, İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliğinin yok edildiğini vurguladı.