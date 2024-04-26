Erdoğan Hamas'ı Filistin'in Kuvay-i Milliye'si olarak gördüğünü açıkladı

NETANYAHU İÇİN 'GAZZE KASABI' DEDİ

Günümüzün Hitleri ve Nazileri dediği İsrail’in Gazze'de 15 bin çocuğu ve 35 bin insanı katlettiğinin altını çizen Erdoğan, Netanyahu’nun adını tarihe "Gazze Kasabı" olarak utançla yazdırdığını ifade etti.

Erdoğan, Filistinli kahramanlar dediği Hamas’a bir kez daha saygılarını gönderirken, modern dönem firavunlarını görmek isteyenlerin Filistinlileri katledenlere bakmasını istedi.