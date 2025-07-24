Erdoğan hiç beklemediği yerden vuruldu! Cumhur İttifakı'nda çatlak büyüyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarafından başlayan yeni açılım sürecinde teröristlerin silahları yaktığı tiyatro perdesiyle devam ediyor. Bu süreç için AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ şeklinde tanılandırmıştı.

Yeni açılım süreci son olarak Meclis’e taşınıyor. Konuya ilişkin görüşme trafikleri devam ederken, sürecin AKP içerisinde huzursuzluğa yol açtığı aktarıldı. Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; AKP’li bazı kurmaylar, seçim sürecine girilirken böyle bir adımın “milliyetçi seçmeni ürküteceğini” ifade ediyor.

“MHP İLE KRİZE YOL AÇABİLİR”

AKP’nin milliyetçi kökenli isimleri "Eğer İmralı tartışması büyürse MHP ile Cumhur İttifakı’nın zedelenebileceği” uyarısını yaptı. Partinin Doğu ve Güneydoğu’daki bazı vekillerinin ise sürecin bölgedeki oyların artabileceğini savunduğu aktarılıyor. Fakat partinin yönetiminin ağırlıklı eğiliminin, “Böyle bir adım seçmeni küstürür, MHP ile krize yol açabilir” korkusu yaşandığı aktarıldı.

“MİLLİYETÇİ SEÇMENİ ÜRKÜTÜR”

Bazı AKP kurmayları, “Seçim sürecine girilirken böyle bir başlığın açılması milliyetçi seçmeni ürkütür. 2015’teki çözüm süreci travması hâlâ akıllarda” değerlendirmesini yapıyor. Bir parti yöneticisi, “Kürt seçmene mesaj vermek için başka yollar bulunabilir. İmralı gündemi bizi çok yıpratır” dedi.