Erdoğan, İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzurlanmış! CHP’li isimden belgeli paylaşım…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzurlanmış! CHP’li isimden belgeli paylaşım…

CHP’li isim Deniz Yavuzyılmaz, Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde 2,5 ay sonra belediye başkanlığı maaşına ek olarak 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını belgeli şekilde iddia etti.

CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra belediye başkanlığı maaşına ek olarak 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını belgeli şekilde paylaştı.

ERDOĞAN 5 AYRI ŞİRKETTEN HUZURU BULDU İDDİASI

Gece saatlerinde CHP’li Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Yavuzyılmaz, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra belediye başkanlığı maaşına ek olarak 5 şirketten daha huzur hakkı aldığını belgeli şekilde iddia etti.

gzjcx0owaaajzcw.jpg

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelerde kullandı:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sadece 2,5 ay sonra; Belediye başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 5 şirketten daha huzur hakkı almaya başladığını tespit ettik. 1994’te her ay 6 maaşla başladılar, 1995’te 8 maaşa çıktılar! Daha yolun en başında, ilk fırsatlarında vatandaşın bindiği gemiden inip başka gemiye bindiler.”

Son Haberler
Anıtkabir’de büyük saygısızlık! Aynı görüntüler tekrarlandı...
Anıtkabir’de büyük saygısızlık! Aynı görüntüler tekrarlandı...
Fenerbahçe sakatlığı duyurdu! O yıldız Gençlerbirliği maçında yok
Fenerbahçe sakatlığı duyurdu! O yıldız Gençlerbirliği maçında yok
Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor
İstanbul’da uluslararası çete çökertildi! Polisin tuzağına düştüler
İstanbul’da uluslararası çete çökertildi! Polisin tuzağına düştüler