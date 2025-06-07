Erdoğan için büyük tehdit! ‘Bu yüzden AKP gidiyor’ Yılmaz Özdil açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Genç neslin AKP’den sıkıldığını belirten Özdil, Türkiye’de yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek, “Dünya tarihinde hiçbir ülke, iktidar gençlerinin geleceğini bu kadar karamsarlaştırmaz. Çocuklar bu yüzden uzaklaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

X, Y ve Z kuşağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Özdil, kuşaklar hakkında bilgiler verirken, AKP’nin genç nesli anlamadığını belirterek, "Bu yüzden AKP gidiyor" dedi.

“BU İNSANLAR AKP’DEN SIKILDI”

Özdil, yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi,

“Türkiye'nin ortanca yaşı 33-34. 43 milyon kişi 34 yaş ve altında. Bugün neredeyse 60 milyon kişisi genç olarak tabir edeceğimiz insan. Bu insanlar artık AKP'den çok sıkıldı.

Dünya tarihinde hiçbir ülke, iktidar gençlerinin geleceğini bu kadar karamsarlaştırmaz. Çocuklar bu yüzden uzaklaşıyorlar.

90 yıllarda dünyaya gelenlere Y kuşağı deniyor. Bunlar çağ atlayan nesil. Kuşaklar arasında farklılığın en fazla hissedildiği nesil.

Bireysel özgürlüklerine düşkündürler. Aileden bağımsız olmak istiyorlar. Para, pul, mal, mülk biriktirmek için yaşamak istemiyorlar.

Bizim kuşakta en önemli şey evim olsun, arabam olsundu. Bunlar güzel yaşamak için yeterince çalışmak istiyor.

Y kuşağı bir an önce yönetici olabilmek ve bir an önce kendi işlerini kurmak için çok sık iş değiştiriyorlar. X kuşağı eşeği sağlam kazığa bağlarken Y kuşağı iş bulmadan istifa edebiliyor. Ebeveynlerine göre daha eğitimliler, otorite sevmiyorlar. Kendilerine kural dayatılmasına katlanamıyorlar.

X kuşağı sevmese bile saygı duyarken Y kuşağı sevmezse saygı duymuyor.

Günlük yaşamda görüşlerini dile getirme kabiliyetleri çok yüksek. Zamanı çok iyi değerlendiriyorlar.

Z kuşağı ise daha entresan. İnternet teknolojisinin içine doğdular. Aynı anda 3-5 konuyla ilgilenebilme yetenekleri var. Bu bizim nesilde yok.

Tüm nesiller arasında fikirleri en çabuk tüketen nesil Z kuşağı. Çok beğenirken ertesi gün sıkılabiliyorlar.

Neyi bildiklerini neyi bilmediklerini kestirmek çok zor. Gençler toplumun çok önünde. Duayen reklamcıları bile kıskandıracak seviyede slogan üretebilirler.

AKP'nin anlayamadığı bir kuşak. AKP zihniyetini oluşturan kitlenin çok önemli bölümü kendi gençliğini bile yaşamamış insanlardan oluşuyor.

Kendi gençliğini yaşamamış insanların gençleri anlaması mümkün değil. Bu yüzden Y-Z kuşağı gençler önümüzdeki 25-30 yılın siyasi tablosunu belirleyecek. Bu çocuklar iki kişiye maksimum güven duyuyorlar. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri ise Mansur Yavaş. Bu gençlere Ekrem İmamoğlu'nun suç işlediğine ikna etmek imkansız.”