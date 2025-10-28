Piri Reis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Eda Saraç, önceki akşam tiyatroya gittiği sırada İstanbul Harbiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle geçişine izin verilmedi. Kurulan bariyerleri eleştiren Saraç’ı polisler ters kelepçe ile gözaltına aldı.

Darbedildiği öne sürülen Eda Saraç, geceyi nezarethanede geçirdi. Genç kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AKLA VE VİCDANA UYMAYAN..."

CHP Milletvekili Nermin Yıldırım Kara X hesabından yaptığı paylaşımda, Eda Saraç'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kara'nın paylaşımı şöyle

"Piri Reis Üniversitesinde akademisyen olarak çalışan Eda Saraç, bir polis barikatında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle tutuklandı. Biz de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, Sayın Saraç’ı yalnız bırakmamak üzere duruşmada hazır bulunduk. Umuyoruz ki akla ve vicdana uymayan tutukluluk kararı bozulacak ve Sayın Saraç en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacaktır."

"BARİYERLERE İTİRAZ ETMESİ NEDEN CUMHURBAŞKANINA HAKARET SAYILIYOR?"

Duruşmayı izleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da duruma sert çıktı.

Kaya “Bir kadın, bir sanatçı sadece sahnesine yetişmeye çalıştı diye yerlerde sürükleniyor, ters kelepçeyle darp ediliyor ve tutuklanıyor." diyen Kaya "Bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Bu, Türkiye’de hukukun artık iktidarın keyfiyetine teslim edildiğinin açık göstergesidir.” ifadelerini kullandı.