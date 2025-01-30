Erdoğan için söyledikleri paylaşım rekoru kırıyor! Bir zamanlar A takımındaydı...

AKP'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, katıldığı KHK isimli bir youtube programında, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını ve yargı bağımsızlığından söz edilemeyeceğini savunarak iktidarı sert bir dille eleştirdi. Çelik'in eleştirisi X(Twitter) gündeminde 21'inci sıraya yerleşti. Öyle ki şimdiden 6 bin üzerinde paylaşımlar yapılarak rekor kırdı. Paylaşımlar 100 bin izlenmeyi geçerek izlenme rekorları da girdi.

“BAĞIMSIZ YARGI FALAN ARTIK BANA ÇOK MASAL GİBİ GELİYOR”

“Kendi militan yargımızı oluşturduk” diyen Hüseyin Çelik, sert eleştirilerini şu şekilde dile getirdi;

"Biz yargının bağımsızlığından söz ediyoruz. Sadece kağıt üzerinde yazıp, kendimizi kandırıyoruz. Ne yazık ki, biz de kendi militan yargımızı oluşturduk. Yani geçmişte kendisi mazlum olan ama bugün gücü eline aldıktan sonra eğer birileri zalim kesilmişse, bu korkunç bir şeydir. Ben mesela Milli Eğitim Bakanlığım esnasında, bana yargının yaptığı ceza ve cefayı Firavun Musa’ya yapmamıştır. Peki, ne oldu? Biz geldik şimdi iktidar olduk, iktidarı iyice ele geçirdik. Öyle bir şey olmalıydı ki, biz öyle bir yargı sistemi kurmalıydık ki, gayrimüslimi de dindarı da dinsizi de ateisti de bütün insanlar gerçek manada adaletle muhatap olsalardı. Gerçek adaleti iliklerine kadar hissetmeleri gerekiyordu bizim yönetimimizde. Ama ne oldu şimdi? Maalesef ki maalesef söylüyorum; bizde Kemalist yargı vardı, militan Kemalist yargı vardı. AK Parti’nin özellikle dediğim gibi son 10 yıllık iktidarında ne yazık ki, biz de kendi militan yargımızı oluşturduk. Bağımsız yargı falan artık bana çok masal gibi geliyor. Maalesef yok böyle bir şey.

“15 TEMMUZ YARGISI DA MAALESEF GİYOTİN GİBİ ÇALIŞIYOR”

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana devam eden FETÖ davalarını da eleştiren Çelik, "15 Temmuz yargısı diye Türkiye’de bir yargı oluştu. Bu aslında yargı falan değil, bu bir çeşit istiklal mahkemeleri. İstiklal mahkemelerinde savunma hakkı var mıydı? İstiklal mahkemeleri nasıl ki giyotin gibi çalıştıysa, 15 Temmuz yargısı da maalesef giyotin gibi çalışıyor" dedi.

“İSLAMİYET’İN BİZATİHİ KENDİSİNE DE ZARAR VERİYOR”

İslamiyet’e de bu durumun zarar verdiğinin altını çizen Çelik, “Olup bitenleri hepimiz görüyoruz. Ve şey adına da üzülüyorum ben, yani muhafazakârlık adına. Çünkü İslam dininin, İslam’ın ve İslamcılığın kullanılması da bu işin farklı bir boyutu. Herhangi bir sıradan insanlar her şeyi yapabilirler. Ama sabahtan akşama kadar Allah, Muhammed, ayet, hadis, din, iman, Kur’an, kitap diyen insanların bu tür yanlışlıkların içerisinde olması İslamiyet’e de çok büyük bir zarar veriyor. Sadece Müslümanlara zarar vermiyor. İslamiyet’in bizatihi kendisine de zarar veriyor.” şeklinde konuştu.

PARTİ DEVLETLEŞTİ, DEVLET PARTİLEŞTİ"

Çelik, artık devletin partileşmesinden dert yanarken, “AK Parti kurulurken, milletin partisi olarak kuruldu. Ama şu anda parti devletleşmiş devlet de partileşmiştir. Bir facia bu. Bir parti eğer devlet partisi oldu mu, kendi sonunu hazırlamış demektir. Bunu, AK Parti’nin ileri gelenlerinin, şapkayı önlerine alıp düşünmesi lazım” dedi.

ÖCALAN’IN SERBEST BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ

Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışına ise Çelik, teröristbaşının serbest bırakılmasının tutulabilir bir yanının olmayacağının altını çizdi. Çelik, “Şimdi 100 bin kişinin ölümünden, 100 bin kişinin hayatından sorumlu tutulan Abdullah Öcalan eğer çıkacaksa, Türkiye’de cezaevlerinde siyasi olarak bir tek Allah’ın kulunun kalmaması lazım. Şimdi siz 80 yaşında ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan, en az 10 tane kronik hastalığı olan Melek İpek’i cezaevinde bırakacaksınız ama Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacaksınız veya ümit hakkı diye onu getireceksiniz. Bu yenilir, yutulur bir şey değil. Bu kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.