Erdoğan ile aynı karede poz veren genel başkandan dikkat çeken açıklama!

TBMM'nin yeni yasama açılış töreni sonrasında düzenlenen resepsiyonda CHP'nin, TİP'in, EMEP'in aralarında olmadığı muhalefet partisi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdiği görüntüler tepkilere neden olmuştu.

Özellikle sosyal medyada vatandaşlar tarafından yapılan yorumlarda yoğun eleştirilerin olmasından dolayı her partiden açıklama üzerine açıklama geldi. DEM, Gelecek, DEVA partilerinden peş peşe yapılan açıklamalarda fotoğrafa girmenin aynı yolda yürüme manasına gelmediği yönünde açıklamalar geldi.

DEM eş başkanlarından Hatimoğulları gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada, “Biz bir müzakere süreci yönetiyoruz. Tüm siyasi partilerle ve devletin icra makamlarıyla görüştük. Umarım bu görüşmeler onurlu bir barışla sonuçlanacak. Bu görüşmelerimiz sürecek. Bu görüşmelerimizi sürdürdüğümüz bir dönemde oraya gitmeyi uygun gördük” ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Sayın Genel Başkanımız burada, yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisini hem Sayın Cumhurbaşkanı’na, hem de orada bulunan kıymetli haziruna iletmiştir. Siyasi partilerin ayrım gözetmeksizin bir araya gelmeleri gayet doğal olup; Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da tıpkı diğer siyasi parti liderleri gibi hem genel başkanlarla, hem de bu şekilde bir tören esnasında Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiş olması gayet normaldir. Ülkemizde her alanda normalleşmenin arandığı bir süreçte bu gibi görüntüler hayra yorulmalı, altında başka bir niyet aranmamalıdır

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin partilerine yönelik eleştirilere sosyal medya platformu X'ten yanıt verdi. DEVA Partisi'nin duruşunun net olduğunu belirten Şahin, "TBMM başkanının daveti üzerine bulunulan bir ortamdaki fotoğraf karesi üzerinden farklı anlamlar çıkarmaya çalışan tüm dostlar emin olsun ki, DEVA Partisi'nin duruşu nettir.

Haksızlıklara, hukuksuzluklara, yolsuzluklara, ve hırsızlıklara karşı mücadele kararlılığımız tamdır. İktidarın yukarıda saydığımız konularda tutumunda en ufak bir olumlu değişiklik olmadığı gibi bizim de muhalefet anlayışımız da en ufak bir farklılık söz konusu olamaz. Olgularla değil, algılarla ülkeyi yönetmeye alışkın hale gelmiş iktidarın ekmeğine yağ sürecek tutum ve değerlendirmelerden herkesin kaçınması gerekir" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA SAADET PARTİSİ'NDEN GELDİ

Saadet Lideri Arıkan'da diğer partiler gibi o fotoğrafın ardından açıklama yaptı.

X hesabından kısa bir açıklamada bulunan Arıkan, "Siyasi partiler, birbirinin hasmı değil; rakibidir. Siyasette rekabet nezakete mani değildir, olmamalıdır. Demokrasi, herkesin aynı fikirde olması değil; farklı fikirlerle aynı nezaket karesinde durabilme erdemidir. Kimsenin hasmı değil, milletimizin sevdalısıyız" ifadelerini kullandı.