Erdoğan ile Bahçeli anlaştı. İşte MHP'ye bırakılacak 3 büyükşehir

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Erdoğan 3 büyükşehri MHP’ye bıraktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan ile Bahçeli anlaştı. İşte MHP'ye bırakılacak 3 büyükşehir

Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. Hangi partinin hangi parti ile ittifak yapacağı, partilerin özellikle büyükşehirlerde hangi isimleri belediye başkanlığına aday göstereceği merak konusu olurken ortaya atılan son iddia ise oldukça çarpıcı oldu.

Tv100’e konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Cumhur İttifakı’nın Mersin, Adana be Manisa’daki büyükşehir belediyelerinin adaylarının MHP’den olacağını iddia etti.

3 BÜYÜKŞEHİR MHP’YE BIRAKILACAK

Erdoğan’ın Bahçeli ile anlaştıklarını belirten Burhan, “Geçtiğimiz hafta Bahçeli ve Erdoğan görüşme yaptı. Bugüne kadar MHP ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçimle ilgili ana hatlar ile iskeleti oluşmuştu.

Bir iki noktada ihtilaf vardı. Bu görüşmede adaylıklar, 50+1 meselesi ve anayasa meselesi konuşuldu. Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti" ifadelerini söyledi.

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