Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü buluşmasının, iktidarın devam eden İmralı sürecinde ve İBB soruşturmasının gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutta gerçekleştirdiği 40 dakika süren kritik görüşmede Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın elindeki kırmızı dosya gündem olmuştu.

Gazeteci Can Coşkun'un kulis bilgilerine göre merak edilen dosyada, olası İmralı ziyaretine gidecek komisyon üyelerinin isimleri ve görüşmenin çerçevesine ilişkin notlar yer alıyor. Coşkun'un iddiasına göre dosyada görüşmenin “hangi çerçevede yürütüleceğine” dair notlar da var.