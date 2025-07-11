Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun "silahlarını imha etmesi"nden duyduğu "memnuniyeti", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
"MEMNUNİYETİ" İFADE ETTİ
Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu "memnuniyeti" ifade etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.
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