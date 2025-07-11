Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü!

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin telefon görüşmesinde, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun "silahlarını imha etmesi"nden duyduğu "memnuniyeti", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.

"MEMNUNİYETİ" İFADE ETTİ

Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu "memnuniyeti" ifade etti.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

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