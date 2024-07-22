Erdoğan ile Esad görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu. İktidara yakın gazeteye sızdırdılar

Düzenleme: Kaynak: Daily Sabah
Erdoğan ile Esad görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu. İktidara yakın gazeteye sızdırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile yapması beklenen görüşmenin tarihi ve yeri belli oldu. Kritik tarih iktidara yakın gazeteye sızdırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile yapması beklenen görüşme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki liderin görüşmesinin tarihinin belli olduğu öğrenildi. Sabah gazetesinin İngilizce versiyonu Daily Sabah’a konuşan bir kaynak görüşmenin ağustos ayında yapılmasının planlandığını belirtti.

Görüşmenin Moskova’da yapılacağı öğrenilirken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ev sahipliği yaparak görüşmelere aracılık edeceği belirtiliyor.

Öte yandan İran’ın toplantıya davet edilmesinin beklenmezken Irak’ın davet edileceği öğrenildi.

ERDOĞAN, ESAD İLE İLİŞKİLERDE YUMUŞAMA SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada, Esad’ı Türkiye’ye davet etme niyetini ifade etmişti. Erdoğan, “Beşar Esad Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Davetimizi yapacağız ve İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz” demişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki açıklamalarına olumlu baktığını ancak bu görüşmenin kuralsız bir şekilde gerçekleşmeyeceğini vurgulamıştı.

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