Erdoğan ile görüşen Akşener’in sonraki durağı belli oldu. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ile görüşen Akşener’in sonraki durağı belli oldu. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi tepki çeken İYİ Parti eski lideri Meral Akşener’în yeni durağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki Beştepe görüşmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 5 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen görüşme, Akşener'in daveti üzerine gerçekleştiği belirtilirken, görüşmenin detayları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görüşmenin gizemini korumasına rağmen, İYİ Parti ve diğer çeşitli kesimlerden tepkiler yükseldi.

Halk TV'de Sorel Dağıstanlı'nın konuğu olan Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, İYİ Partili bir kaynaktan edindiği bilgilere dayanarak görüşmeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Uğuroğlu'nun aktardığına göre, görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı da geçti. Bir İYİ Parti milletvekilinden aldığı bilgiye göre, Akşener'in bir sonraki durağının Bahçeli olabileceği belirtiliyor.

Uğuroğlu, o kulisi şu sözlerle paylaştı:

"İYİ Parti'li bir milletvekilinden bana şimdi mesaj geldi. Görüşmede sayın Bahçeli'nin de adı geçmiş. Vekil birkaç saate kadar sızar bu konu dedi.

Nasıl geçti ismi diye sordum. Ya Erdoğan, Akşener'e Bahçeli'ye gitme tavsiyesinde bulunduğu, Akşener'in de 'Giderim' yanıtını verdiği ya da Akşener'in Erdoğan 'Sizi ziyaret ettim sonrasında Bahçeli'yi de ziyaret ederim' gibi bir ifadesi oldu. Akşener'in bir sonraki durağı Bahçeli olabilir."

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