Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten ilk açıklama: Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’i ve kızlarını Cumhurbaşkanlığı’nda saat 18.30 civarlarında kabul etti.

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından adaletin yerini muhakkak bulacağını belirterek, "Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarını X hesabından yayınladı.

Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Büyük bir nezaketle ağırladığı ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca süren görüşmeye Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı’mızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanı’mız beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’mızla gerçekleştirdiğimiz görüşme hakkında bilgi almak için arayan bütün basın mensuplarına kısa bir özet geçeceğim: Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.

ÖZGÜR ÖZEL AYŞE ATEŞ'E SÖZ VERDİ

Ayşe Ateş, mayıs ayında gerçekleştirdiği zyaretinin ardından dün yeniden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. CHP yönetimine teşekkür eden Ateş, "Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" demişti.

Özel, Sinan Ateş'in eşi ve kızlarıyla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında X hesabından yaptığı paylaşımında şu notu düştü:

Ankara'nın ortasında öldürülen ve cinayeti aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in değerli eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banuçiçek'i Genel Merkezimizde ağırladık. Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz.

BAHÇELİ'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN İLK YORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Erdoğan ve Ayşe Ateş görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"Erdoğan herkesle görüşür, sakınca yok" diyen Bahçeli, konuşmasının devamında, "Kulis bilgisiyle servis edilen dedikoduları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını ibretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Çarpıtmalara kulak asmayın. Bizim için hiçbir sakıncası yoktur. Mahsurlu olan taraf aslı olmayan söylentileri, gemi azıya alması, fitnenin kamçılanmasıdır. Kaynayan dedikodu kazanının basıncını düşürmek alternatif yol olarak değerlendirilmeli. Maşayı değil tutan ve tutturan elleri de görmeliyiz. Her zaman resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Bugüne kadar onun bunun dolduruşuna gelerek dava mücadelemizi sürdürmedik" demişti.

AYŞE ATEŞ: BAHÇELİ ENGEL OLDU

Ayşe Ateş, Özgür Özel ile görüşmesi sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve "Erdoğan benimle görüşecekti, Bahçeli engel oldu" şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'ın hafta içi kendisiyle görüşeceğini söylediğini açıklayan Ateş, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu" demişti.

DAVA 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine 1 Temmuz'da başlanacak.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Sinan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı ve sonrasında vefat etti.

Sinan Ateş, 2020 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Sinan Ateş, 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu.

Sinan Ateş, lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora eğitimi aldı.

Sinan Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda ''Lise Başkanlığı'' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.