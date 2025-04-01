Erdoğan ile iltisaklı olanlar tutuklanmaktan kurtuldu!

İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 19 genç, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. 18 yaşındaki bir öğrencinin avukatı mahkemede, "Müvekkil bir hafta önce sayın Cumhurbaşkanımızın yemeğine katılmıştır" şeklinde bir savunma yaptı. Mahkeme heyeti, bu öğrencinin adli kontrolle tahliye edilmesine karar verdi.

7 GENÇ TUTUKLANDI 1 GENÇ İSE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 8 gencin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığını duyurmuştu. Hakimlik, sadece Sabancı Üniversitesi'nde okuyan ve avukatının "Müvekkilin babası, ülkemiz için milli firkateynleri üreten firmalardan birisinin CEO'sudur. Babasının Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı vardır. O gün oraya yüz bin kişi gitmişti, ancak yüz bin kişi burada değil, keşke gitmeseydi" şeklindeki savunma yaptığı 24 yaşındaki gencin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Diğer 7 genç ise tutuklanmıştı.

BAŞKA BİR DOSYADA DA BENZER DURUM YAŞANDI

Başka bir dosyada da benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 19 genç, 25 Mart'ta 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 17 genç hakkında tutuklama kararı çıkarken, sadece 2 genç için tahliye kararı çıktı.

ERDOĞAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

18 yaşındaki öğrenci, protesto amacıyla Saraçhane'ye gitmediğini ve polislerden kaçmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Öğrencinin avukatı ise savunmasında şu ifadeleri kullandı: