Erdoğan ile Şi Cinping görüşmesi sonrası flaş iddia! Ünlü gazeteci açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Çin lideri Şi Cinping ile görüşmesinin ardından Ortadoğu ve Asya uzmanı gazeteci Turan Kışlakçı sosyal medya hesabından Türkiye gündemini sallayacak bir iddiada bulundu.

Kışlakçı X hesabından yaptığı paylaşımda “3 milyon Uygur Türkiye’ye getiriliyor” ifadesini kullandı.

"UYGURLAR TARIM SORUNUNU ÇÖZECEK"

İddiaya göre Çin’in büyük derdi olan “Uygur” sorunu yapılan bir anlaşma çerçevesinde 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye gelmesiyle çözülecek. Aşamalı olarak Türkiye’ye yerleştirilecek Uygur Türkleri, tarım ve hizmet sektörlerinde ciddi iş gücü sıkıntısı yaşayan Türkiye’nin bu alandaki problemlerini de çözecek.

Kışlakçı'ya göre bu anlaşma, yalnızca iş gücü açığını kapatmaya yönelik bir hamle olmanın ötesinde, Türkiye-Çin ilişkilerinde stratejik bir yakınlaşma işareti olarak görülüyor. Uygurların Türkiye’ye getirilmesi, tarihî, kültürel ve insani boyutlarının yanı sıra, Türkiye’nin iç dinamiklerini ve bölgesel konumunu da etkileyecek önemli bir gelişme olacak.

İşte Kışlakçı'nın o paylaşımı,

3 Milyon Uygur Türkiye’ye Getiriliyor



Türkiye ile Çin arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceği öne sürüldü. Tarım ve hizmet sektörlerinde ciddi iş gücü sıkıntısı yaşayan Türkiye’nin bu adımı, aynı zamanda bölgesel demografi ve ekonomi… pic.twitter.com/nbbMus1oFV — Turan Kışlakçı (@turankislakci) September 1, 2025

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."