Erdoğan ile Trump görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donal Trump ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

SUİKAST VE SONRASINDA YAŞANANLAR ELE ALINDI

Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

ADAYLIK İÇİN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

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