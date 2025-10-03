Erdoğan ile Trump görüştü. Ankara Washington hattında sıcak temas

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ankara Washington hattında sıcak temas yaşandı. Erdoğan ile Trump, telefonda Gazze'yi görüştü.

Görüşmenin, karşı tarafın talebi üzerine olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vaşington’a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

