Erdoğan İmamoğlu suskunluğunu bozdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan İmamoğlu suskunluğunu bozdu

Son dakika... Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması hakkında) Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da önceki dönem milletvekilleriyle iftarda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde özetle:

Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. “Hata, hata ile savunulamaz” diye bir söz var. Muhalefet yaptığı hataları hatayla savunarak bırakınız halkı en yakınlarının bile yüzlerine bakamayacak hale düşürdüklerinin farkında değiller

Polisime, hakime, savcıya, mahkemelere saldıracak kadar muvazeneyi yitirmiş haldeler.

Muhalefet tarafı gerek diploma, yolsuzluk, hırsızlık, gerek yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap veremiyor. Bunun yerine konuyu siyasi konulara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar.

Bu diploma hakkıyla alınmış deseler, bunu hakkıyla tartışmak mümkündür. Aynı şekilde, belediyede hiçbir yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk, karmaşık ilişki yok deseler, bunu da yine işin erbabı ve hukuki delliler ışığında tartışmak mümkün. Hepsinin doğru olduğunu en iyi kendileri biliyor. Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar.

Buradan bir kez daha söylüyorum, CHP’nin meseleleri ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim ne şahsen, ne parti, ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok.

Bizim havanda su döverek harcayacak vaktimiz yok. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı, yalanın dolanın hiç eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor. AK Parti olarak biz sadece işimize bakıyoruz, hedeflerimize odaklanıyoruz.

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