Erdoğan, İmamoğlu’na son darbeyi böyle indirecek! Vekillerine talimatı verdi…

İBB’ye dalga dalga gelen operasyonların ardından bugün de yeni bir operasyon ile güne uyandık. Nefes’te yer alan habere göre; Erdoğan(AKP) milletvekillerinden Meclis’in tatile girmesinden sonra Anadolu’ya gitmelerini ve icraatların anlatmasını isterken, milletvekillerini özellikle “İmamoğlu’nun tutuklanmasını ve mutlak butlan davasını” vatandaşa nasıl anlatacakları soruldu. Cevap ise “Hükümetimizin veya partimizin bu davalarda bir dahli bulunmuyor. CHP’liler birbirlerini ihbar etti, bazıları itirafçı oldu herşeyi anlattı. İmamoğlu’nun yolsuzlukları her gün bir bir ortaya çıkıyor. En yakın arkadaşları ifade veriyor. Belediyeyi yağmalamışlar…” oldu.

CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...

İBB’YE ARDI ARDINA OPERASYON KISKACI

19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonunda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki pek çok isim gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafınca İmamoğlu ve beraberindeki isimler 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu noktada 3 aylık süreçte dalgalar halinde operasyonlar gerçekleşti ve pek çok belediye başkanı gözaltına alındı. Hatta bugün de Antalya, Adana ve Adıyaman’a yapılan operasyonla belediye başkanları gözaltına alındı. İtirafçıların da ifadeleri ile bu operasyonlar gerçekleştiriliyor.

OPERASYONLAR SONRASI CHP VE İMAMOĞLU’NA DESTEK BÜYÜMÜŞTÜ

İmamoğlu’na destek ise her geçen gün artıyor. İmamoğlu’nun tutuklandığı gün 16 milyon vatandaş adaylığı için oy vermişti. Son anketlerde de CHP’nin oylarında artış yaşanmıştı. İmamoğlu’nun anketlerde Erdoğan’ı geçtiği görülmüştü.

VEKİLLERE İMAMOĞLU TALİMATI

Son yaşananların ardından Erdoğan(AKP) milletvekillerinden Meclis’in tatile girmesinden sonra Anadolu’ya gitmelerini ve icraatların anlatmasını talep etti. Nefes’te yer alan haberde, milletvekillerini özellikle “İmamoğlu’nun tutuklanmasını ve mutlak butlan davasını” vatandaşa nasıl anlatacakları soruldu.

“EN YAKIN ARKADAŞLARI İFADE VERİYOR. BELEDİYEYİ YAĞMALAMIŞLAR”

Cevap olarak, “Hükümetimizin veya partimizin bu davalarda bir dahli bulunmuyor. CHP’liler birbirlerini ihbar etti, bazıları itirafçı oldu herşeyi anlattı. İmamoğlu’nun yolsuzlukları her gün bir bir ortaya çıkıyor. En yakın arkadaşları ifade veriyor. Belediyeyi yağmalamışlar…” şeklinde yanıt verildi.