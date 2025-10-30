Erdoğan, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi.

Söz konusu kabul 7 ay içinde üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

DEM Parti heyetinde; Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alıyor.

Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.

İMRALI HEYETİNDEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar açıklamalarda bulunmuştu.

Sancar, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonraki yapılması gerekenlerdir.

Bu konularda da fikirlerimizi, önerilerimizi değerlendirmelerimizi sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konudaki değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.