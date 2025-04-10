Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesindeki fotoğrafa Ardan Zentürk'ten flaş yorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesindeki fotoğrafa Ardan Zentürk'ten flaş yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü. Görüşmeye dair paylaşılan bir fotoğraf ise gündeme oturdu. Gazeteci Ardan Zentürk, basına verilen kare için çarpıcı bir yorum da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti ile Beştepe'de bir araya geldi.

13 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile Beştepe'de Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde kabul etmişti.

DEM'DEN İLK YORUM ÖNDER'DEN GELDİ

DEM Parti heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder görüşme öncesi basın mensuplarına, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜM SORUŞTURMALARIN DÜŞMESİ DEMEKTİR"

Gazeteci Ardan Zentürk, basına verilen kare için çarpıcı bir yorum da bulundu. "DEM İLE İTTİFAK=TERÖR KOALİSYONU" türünden tüm soruşturma ve mahkemelerin düşmesi demektir." diyen Zentürk, bundan sonra yaşanacakları anlattı.

İşte duayen gazeteci Ardan Zentürk'ün gündeme bomba gibi düşün o paylaşımı:

Bu fotoğraf... Bundan böyle, SAVCILARIN geçmişte, bugün ve gelecekte sürdürdükleri veya yeltenecekleri "DEM İLE İTTİFAK=TERÖR KOALİSYONU" türünden tüm soruşturma ve mahkemelerin düşmesi demektir. Bir daha kimse iç siyasette bu lafları kullanmasın, olur mu? Geçelim...

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