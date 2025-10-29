Erdoğan İmralı görüşmesinin gün ve saati belli oldu.

DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın yarın (30 Ekim Perşembe) saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Görüşmede, yeni çözüm sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

7 AY İÇERİSİNDE 3. KEZ GÖRÜŞECEKLER

Erdoğan yarınki görüşmeyle birlikte İmralı Heyeti ile 7 ay içinde üçüncü kez görüşmüş olacak.

Birinci görüşme 13 yıl aradan sonra ilk temas olarak tarihe geçmişti.

10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişti.

7 Temmuz'da ise ikinci görüşme, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılmıştı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldığı görüme, yaklaşık bir saat sürmüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.