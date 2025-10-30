Erdoğan, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Söz konusu kabul 7 ay içinde üçüncü kez gerçekleştirildi.

DEM Parti heyetinde; Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer aldı.

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu" denildi.

BULDAN: YAZILI BİR AÇIKLAMAYLA YAPILAN GÖRÜŞMEYE DAİR GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Heyet, görüşme için DEM Parti Genel Merkezi'nden ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, tarihi bir dönemden geçildiğini belirterek "Dolayısıyla bugünkü görüşme çok önemli ve anlamlı. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya geleceğiz. Muhtemelen Sayın Efkan Ala ve Sayın İbrahim Kalın da görüşmeye katılacaklar her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saatlik bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonrası yazılı bir açıklamayla yapılan görüşmeye dair görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

SANCAR: ESAS GÜNDEMİMİZ SÜRECİN BUGÜNE KADARKİ SEYRİ GELDİĞİ AŞAMA VE BUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLERDİR

İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da görüşmenin önemine atıfta bulunarak "Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. Bu konularda fikirlerimizi, önerilerimizi, değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız. Elbette kendilerinin de bu konuda değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz" dedi.