Erdoğan imzaladı! Görevden alma ve yeni atamalar Resim Gazete'de

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Erdoğan imzaladı! Görevden alma ve yeni atamalar Resim Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan görevden alma ve atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kararlarda çeşitli bakanlıklara bağlı il müdürlüklerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine Murat Cavunt atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nda birçok il müdürünün görevine son verildi. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe görevden alındı.

Bu görev değişikliklerinin ardından:

  • Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Katipoğlu,

  • Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Serdal Şimşek,

  • Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Vedat Kaya,

  • Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Elif Özbek,

  • Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Fatih Erdoğan,

  • Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ömer Faruk Kahraman,

  • Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Özgür Tokgöz,

  • Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mustafa Yılmaz,

  • Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney,

  • Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Aziz Gün atandı.

ADANA, RİZE VE YALOVA’DA ZİNCİRLEME ATAMA

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alınırken, yerine Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi atandı. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe getirildi. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ise Aytekin Yılmaz atandı.

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