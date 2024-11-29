Erdoğan'ın imzasıyla 6 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan'ın imzasıyla 6 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Altı ilin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla altı ilin emniyet müdürü değişti. Bingöl ve Iğdır, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Ordu İl Emniyet Müdürlerinde değişiklik oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'yla; Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya ve Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan görevden alındı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne de Ahmet Acar getirildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay getirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Devlet Denetleme Kurulu’na da üç üye ataması yapıldı. Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine atanan isimler oldu.

Erdoğan imzasıyla 6 ilin emniyet müdürü değişti! Karar Resmi Gazete'de

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