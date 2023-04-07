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Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:07
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Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
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AA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk büyükelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

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