Depremden tam 1 yıl önce... Erdoğan, İskenderun'da 6 mahallenin ‘riskli bölge’ ilanlarını kaldırmış

AFAD’dan yapılan son açıklamaya göre can kaybının 38 bin 44'e yükseldiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan depremden tam 1 yıl önce 4 Şubat 2022’de, İskenderun'un 6 mahallesindeki bazı bölgeleri 'riskli alan' ilan eden kararı iptal etmiş.

5 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Erdoğan imzalı kararda şu ifadeler yer alıyor:

"Hatay ili İskenderun ilçesi Meydan, Cumhuriyet, Modernevler, Numune, Pınarbaşı ve Esentepe mahallerinde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 16/09/2013 tarihli ve 2013/5382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına...karar verilmiştir."

"DEPREM CİNAYETLERİ POLİTİKTİR!"

CHP'li Antmen, paylaşımına şu notu düştü:

“Demek ki deprem kader değilmiş. Çünkü deprem cinayetleri de politiktir!”